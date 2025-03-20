Родные и коллеги простились с ней сегодня днем.

В минувший вторник, 18 марта, в Омске скончалась доцент химического факультета ОмГУ Инна Медведовская. Как сообщили в паблике факультета, прощание с ней состялось сегодня, 20 марта в 12:00 по адресу: ул. 10 лет Октября, 208в.

Инна Медведовская проработала в университете 40 лет – с 1976 по 2016 год. Благодаря ее усилиям на химическом факультете была создана лаборатория хроматографического анализа. Коллеги отмечают ее вклад в становление и развитие новой специальности – «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» в 2002 году, а также в становление и развитие хроматографического анализа.

За большие успехи в области пропаганды хроматографического анализа ее избрали членом президиума Всесоюзной ассоциации хроматографистов им. М. С. Цвета.