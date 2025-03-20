Омск-Информ
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·Происшествия

Борт сделал круг над городом, перед тем как сесть.
Вчера вечером в Омском аэропорту не смог с первого раза приземлиться борт авиакомпании «Россия». По данным ТГ-канала AVIAINCIDENT, самолет ушел на второй круг из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе.
Спустя несколько минут самолет сообщением Санкт-Петербург – Омск все-таки сел. Посадка прошла благополучно.
·Происшествия

Борт сделал круг над городом, перед тем как сесть.
Вчера вечером в Омском аэропорту не смог с первого раза приземлиться борт авиакомпании «Россия». По данным ТГ-канала AVIAINCIDENT, самолет ушел на второй круг из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе.
Спустя несколько минут самолет сообщением Санкт-Петербург – Омск все-таки сел. Посадка прошла благополучно.