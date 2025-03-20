Омск-Информ
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·Происшествия

Машину тушили пожарные.
Сегодня около 08:56 на улице Конева в Омске загорелся автомобиль. Как сообщает МЧС, машина вспыхнула прямо во время движения.
На тушение выезжали 5 спасателей. Им удалось ликвидировать открытое горение в 09:01.
Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.
·Происшествия

Машину тушили пожарные.
Сегодня около 08:56 на улице Конева в Омске загорелся автомобиль. Как сообщает МЧС, машина вспыхнула прямо во время движения.
На тушение выезжали 5 спасателей. Им удалось ликвидировать открытое горение в 09:01.
Сейчас причину пожара устанавливают дознаватели.