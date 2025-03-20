Служба оснащена современной системой навигации ГЛОНАСС для отслеживания бригад.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале рассказал, что в регионе заработала Единая диспетчерская служба скорой помощи, которая принимает все звонки с номеров 03 и 103.

– Теперь все вызовы, включая районные, принимаются через автоматизированную систему. Она позволяет быстро и четко адресовать обращения пациентов нужным бригадам и видеть картину происходящего в полном объеме, – написал глава Минздрава.

Централизованная диспетчерская отслеживает работу бригад в режиме реального времени: от вызова до завершения работы.

– В случае занятости всех бригад в районе диспетчеры перенаправляют машины из соседних, – отметил Маркелов.

Добавим, что система интегрирована с другими сервисами здравоохранения региона, например санитарной авиации, а также с экстренными службами, что весьма полезно при ЧП, поскольку позволяет быстро реагировать и принимать более взвешенные решения для спасения жизней.