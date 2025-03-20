Мэр Омска отметил, что специалисты и техника у акционерного общества имеются.

Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на жалобы на перерытый из-за постоянного устранения аварий на тепловых сетях город. И заявил, что поставил «Тепловой компании» задачу восстановить за весну и лето 7 тыс. кв. м нарушенного благоустройства, включая дороги, тротуары и газоны. Все необходимое у предприятия для этого имеется.

– Акционерное общество располагает и квалифицированными специалистами, и всей необходимой техникой для проведения подобных работ. Также существует практика привлечения подрядных организаций, позволяющая охватывать большее количество проблемных участков, – сказал Шелест.

Начать восстановление решено, как только позволят погодные условия. Планируется заново положить разрушенный ремонтными работами асфальт, обустроить газоны и бордюры.

По словам главы города, в отопительный сезон ключевая задача – обеспечить бесперебойную поставку ресурса в дома, детские сады, школы и больницы. А после его завершения специалисты приступят к гидравлическим испытаниям и ремонтам, уделяя также серьезное внимание благоустройству объектов, на которых зимой обновляли теплотрассы.