Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пока неизвестна.
Вчера в Кировском округе Омска произошел пожар. Около 16:07 пламя вспыхнуло на балконе 3-го этажа пятиэтажки на улице Талалихина.
Как сообщили в МЧС, загорелись вещи. На место происшествия выезжали 14 спасателей на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 16:29. Площадь пожара составила 3 кв. м.
Дознаватели устанавливают причину пожара.
·Происшествия

Причина пока неизвестна.
Вчера в Кировском округе Омска произошел пожар. Около 16:07 пламя вспыхнуло на балконе 3-го этажа пятиэтажки на улице Талалихина.
Как сообщили в МЧС, загорелись вещи. На место происшествия выезжали 14 спасателей на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 16:29. Площадь пожара составила 3 кв. м.
Дознаватели устанавливают причину пожара.