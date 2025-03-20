Все собственные ресурсы и дополнительные доходы направлены именно на социальные цели.

Сегодня на пленарном заседании регионального парламента приняты изменения в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что основной целью является обеспечить увеличение финансирования по ряду социально значимых направлений. Для этого аккумулированы все доступные к настоящему времени собственные ресурсы, общий объем дополнительных средств составил 3,8 млрд рублей.

Министерство финансов предполагает увеличение доходов по налогу на доходы физических лиц, по акцизам на подакцизные товары, налогу на имущество организаций, а также по неналоговым доходам бюджета.

– Дофинансировали фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. С учетом перераспределения резерва на эти цели фонд увеличен сразу на 5,3 млрд рублей. 893 млн рублей направляем на поддержку местных бюджетов. Обеспечили областное софинансирование по ряду капитальных объектов, финансируемых за счет федерального бюджета. Кроме того, с учетом перевыполнения плана по поступлениям в дорожный фонд в прошлом году, увеличили финансирование областного дорожного фонда на текущий год почти на 2 млрд рублей, – отметил Хоценко.

Объем областного дорожного фонда в 2025 году в итоге составит 18,9 млрд рублей.