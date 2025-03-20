Соперник «Авангарда» играет свой предпоследний матч сезона.

Сегодня, 20 марта, «Авангард» встречается на выезде с подольским «Витязем». Матч пройдет в подмосковной Балашихе.

На данный момент «Витязи» располагаются на 10-й позиции Западной конференции, позади них только ХК «Сочи».

– Встречаем сильного, предельно мотивированного и настроенного соперника в нашем предпоследнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ 2024/25 – выходим на бой с омским «Авангардом»! – так выглядит анонс матча на сайте подмосковной команды.

В этом сезоне «Витязи» не попали в плей-офф.

– «Авангард» встречался с «Витязем» в чемпионатах 45 раз. Большое преимущество у «ястребов», одержавших 33 победы против 11 «Витязя». Еще один матч соперники сыграли вничью, – сообщают статданные на сайте омской команды.

Добавим, что арена в Балашихе – это почти родные стены для «Авангарда», где омский хоккейный клуб игралчетыре года. Команда переехала в подмосковный город в 2018 году из-за сноса и стройки нового ледового дворца для клуба.

Начало матча в 22:00 по омскому времени.