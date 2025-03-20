Благодаря работе автохолдинга омичам доступны все внедорожники ТANK, котрые занимают первую строчку в премиум-сегменте на региональном рынке.

В Москве подведены итоги TANK AWARD. Это ежегодная премия, в которой оцениваются итоги работы дилеров TANK по такому параметру, как удовлетворенность клиентов качеством обслуживания с точки зрения продаж и сервиса. Группа компаний «БАРС», официально представляющая TANK в Омске, оказалась в числе 7 российских дилеров, которые были удостоены этой высокой награды.

История партнерства группы компаний «БАРС» и бренда TANK началась в 2023 году, когда в Омске стартовали продажи автомобилей этой марки. Летом 2024 года состоялась официальная церемония запуска полноценного дилерского центра «TANK БАРС», в которой приняли участие первые лица дистрибьютора бренда. Автосалон TANK на Волгоградской, 61, был выполнен в полном соответствии с премиальными стандартами бренда, а его клиентам доступен полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобилей.