Благодаря работе автохолдинга омичам доступны все внедорожники ТANK, котрые занимают первую строчку в премиум-сегменте на региональном рынке.
В Москве подведены итоги TANK AWARD. Это ежегодная премия, в которой оцениваются итоги работы дилеров TANK по такому параметру, как удовлетворенность клиентов качеством обслуживания с точки зрения продаж и сервиса. Группа компаний «БАРС», официально представляющая TANK в Омске, оказалась в числе 7 российских дилеров, которые были удостоены этой высокой награды.
История партнерства группы компаний «БАРС» и бренда TANK началась в 2023 году, когда в Омске стартовали продажи автомобилей этой марки. Летом 2024 года состоялась официальная церемония запуска полноценного дилерского центра «TANK БАРС», в которой приняли участие первые лица дистрибьютора бренда. Автосалон TANK на Волгоградской, 61, был выполнен в полном соответствии с премиальными стандартами бренда, а его клиентам доступен полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобилей.
В рамках дилерской конференции бренда TANK, состоявшейся 26 февраля, лучшие салоны марки в стране были удостоены премии TANK AWARD. Лауреаты TANK AWARD определяются на основе совокупности коммерческих показателей и оценки клиентами качества работы дилерского центра. В целом по России ее получили всего 7 дилеров, среди которых «TANK БАРС».
На сегодняшний день в наличии в дилерском центре «TANK БАРС» присутствуют все модели марки: TANK 300, TANK 400, TANK 500 и TANK 700. Наибольшим интересом покупателей пользуется TANK 300, на который, по данным агентства «Автостат Инфо», приходится 55 % всех продаж марки. Стабильный интерес клиенты предъявляют к TANK 500, готовому к покорению бездорожья. Безусловно, заслуживает внимания и флагман модельного ряда – TANK 700 с ярким дизайном, хорошей управляемостью, высоким комфортом и большим потенциалом вне дорог.
О востребованности TANK на рынке говорят цифры. За 2024 год в Омской области, по информации аналитического агентства «Автостат Инфо», было поставлено на учет 294 новых автомобиля TANK. Это позволило бренду, по данным «Автостат Инфо», занять первую строчку в премиум-сегменте на региональном авторынке, что свидетельствует о его высокой популярности. За год марка показала в Омской области, по информации «Автостат Инфо», прирост на 398 % по количеству регистраций.
– Наши основные принципы остаются неизменными – делать все для клиентов и делать хорошо! Главная задача – чтобы им было удобно, чтобы они получали то, что хотели, когда хотели. Все остальное уже является следствием такого подхода, ─ подчеркнул владелец ГК «БАРС» Виталий Ольшанский. – Именно поэтому клиенты, которые хотят приобрести автомобиль и получить высокое качество обслуживания, обращаются в дилерский центр «TANK БАРС».
Ольшанский добавил, что TANK AWARD – это не просто еще одна награда для ГК «БАРС». Команда дилерского центра сформирована из профессионалов, проверенных годами и тысячами клиентов. Лучшие наработки и весь многолетний опыт работы в премиум-сегменте перенимался для того, чтобы работать с маркой TANK.
г. Омск, Волгоградская, 61
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Фото предоставлено пресс-службой tank ру ООО «Барс-НВ» ИНН 5506204777. Реклама