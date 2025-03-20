Жертвами аферистов стали 11 человек.

За минувшие сутки с сообщениями о мошенничествах в полицию обратилось 11 жителей Омской области. Преступники похитили у них более 2,5 млн рублей.

Одной из жертв мошенников стала 45-летняя жительница Кировского округа. Месяц назад она увидела в Интернете информацию об инвестировании. Ей понравилось обещание высокого заработка при минимальных финансовых вложениях.

Целый месяц под руководством «профессиональных консультантов» женщина перечисляла деньги аферистам, думая, что участвует в торгах на фондовом рынке. Она потеряла 470 тыс. рублей.

Только когда она не смогла вывести с инвестиционного счета свои деньги и обещанную прибыль, омичка поняла, что ее обманули.