Омск-Информ
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·Происшествия

Жертвами аферистов стали 11 человек.
За минувшие сутки с сообщениями о мошенничествах в полицию обратилось 11 жителей Омской области. Преступники похитили у них более 2,5 млн рублей.
Одной из жертв мошенников стала 45-летняя жительница Кировского округа. Месяц назад она увидела в Интернете информацию об инвестировании. Ей понравилось обещание высокого заработка при минимальных финансовых вложениях.
Целый месяц под руководством «профессиональных консультантов» женщина перечисляла деньги аферистам, думая, что участвует в торгах на фондовом рынке. Она потеряла 470 тыс. рублей.
Только когда она не смогла вывести с инвестиционного счета свои деньги и обещанную прибыль, омичка поняла, что ее обманули.
·Происшествия

Жертвами аферистов стали 11 человек.
За минувшие сутки с сообщениями о мошенничествах в полицию обратилось 11 жителей Омской области. Преступники похитили у них более 2,5 млн рублей.
Одной из жертв мошенников стала 45-летняя жительница Кировского округа. Месяц назад она увидела в Интернете информацию об инвестировании. Ей понравилось обещание высокого заработка при минимальных финансовых вложениях.
Целый месяц под руководством «профессиональных консультантов» женщина перечисляла деньги аферистам, думая, что участвует в торгах на фондовом рынке. Она потеряла 470 тыс. рублей.
Только когда она не смогла вывести с инвестиционного счета свои деньги и обещанную прибыль, омичка поняла, что ее обманули.