Омск-Информ
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·Авто

Их отстранили от управления автомобилями.
За минувшие сутки сотрудники полиции зафиксировали на дорогах Омской области 645 фактов нарушений правил дорожного движения. Правоохранители в том числе поймали 10 пьяных водителей.
За сутки в регионе случилось 55 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
·Авто

Их отстранили от управления автомобилями.
За минувшие сутки сотрудники полиции зафиксировали на дорогах Омской области 645 фактов нарушений правил дорожного движения. Правоохранители в том числе поймали 10 пьяных водителей.
За сутки в регионе случилось 55 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести.