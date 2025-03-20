Продолжается обсуждение идеи Путина и Трампа о матче хоккеистов двух континентов.

Идея возможного матча между хоккеистами КХЛ и НХЛ, всплывшая в телефонном разговоре России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, активно муссируется на двух континентах. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, правда, отказался комментировать возможное событие. А вот глава КХЛ Алексей Морозов заявил о готовности организовать матчи.

Высказывают свое мнение и тренеры с игроками. Так, нападающий «Авангарда» и трехкратный обладатель Кубка Гагарина (в составе московского ЦСКА) Константин Окулов в интервью Sport24.ru положительно отреагировал на перспективу проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

– Для любого спортсмена сыграть в таком матче – это большая возможность. Мне бы очень хотелось принять в нем участие. Я бы сыграл с большим удовольствием, – цитирует Окулова ресурс.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась на международную арену. И не только в хоккее, но и во всех видах спорта.