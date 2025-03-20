Монумент предполагается расположить на улице, носящей имя первого космонавта.
Преподаватели и студенты Омского автотранспортного колледжа предложили благоустроить территорию возле образовательного учреждения и поставить там памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Колледж располагается по адресу: улица Гагарина, 10.
– Омичи хотят видеть на этой территории благоустройство сквера в честь 65-летия первого полета человека в космос, а именно: новую систему освещения, тротуарную плитку, скамейки и урны, газоны и большее количество зеленых насаждений. Кроме того, по мнению омичей, необходима установка памятника Юрию Гагарину, – заявил мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что сейчас идет сбор предложений по локациям, которые возможно будет благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Идеи горожан принимаются до 24 марта через портал «Госуслуги».