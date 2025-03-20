Омск-Информ
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·Общество

В четверг выпадет более 7 мм осадков.

Согласно данным популярных метеосайтов, в четверг, 20 марта, в Омске выпадет более 7 мм осадков, мощный дождь ожидается во второй половине дня. Осадки будут сопровождаться понижением температуры воздуха. Если днем ожидается до +6 градусов, то к ночи похолодает практически до нуля.

На пятницу и субботу синоптики ожидают малооблачную и ясную погоду с максимальной температурой воздуха +2 градуса. В воскресенье, 23 марта, прогнозируется снег, а следующая неделя начнется с похолодания до –4 градусов.

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·Общество

В четверг выпадет более 7 мм осадков.

Согласно данным популярных метеосайтов, в четверг, 20 марта, в Омске выпадет более 7 мм осадков, мощный дождь ожидается во второй половине дня. Осадки будут сопровождаться понижением температуры воздуха. Если днем ожидается до +6 градусов, то к ночи похолодает практически до нуля.

На пятницу и субботу синоптики ожидают малооблачную и ясную погоду с максимальной температурой воздуха +2 градуса. В воскресенье, 23 марта, прогнозируется снег, а следующая неделя начнется с похолодания до –4 градусов.

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