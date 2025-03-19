Омск-Информ
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·Спорт

Это обошлось примерно в 50 тыс. рублей.
Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, во сколько ему обошлось оформление шлема. Как рассказал голкипер в интервью Legalbet, он почти полностью перерисовал шлем, который использовал в «Адмирале».
По словам 29-летнего вратаря, оформление шлема раньше стоило от 30 до 50 тысяч рублей, а сейчас цена может достигать 60 тысяч. В этот раз сумма составила около 50 тысяч рублей.
Напомним, на шлеме голкипера изображены старорусский бог Велес, логотип команды, отец Велеса – Род и Матрона Московская с ее храмом. Основной цвет шлема – серебряный.
·Спорт

Это обошлось примерно в 50 тыс. рублей.
Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, во сколько ему обошлось оформление шлема. Как рассказал голкипер в интервью Legalbet, он почти полностью перерисовал шлем, который использовал в «Адмирале».
По словам 29-летнего вратаря, оформление шлема раньше стоило от 30 до 50 тысяч рублей, а сейчас цена может достигать 60 тысяч. В этот раз сумма составила около 50 тысяч рублей.
Напомним, на шлеме голкипера изображены старорусский бог Велес, логотип команды, отец Велеса – Род и Матрона Московская с ее храмом. Основной цвет шлема – серебряный.