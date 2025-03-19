Обман заподозрил покупатель.

Очередной жертвой мошенников стала пожилая супружеская пара из Новосибирской области. Мужчина и женщина лишились 345 000 рублей.

Как сообщают полицеские, 63-летнему мужчине позвонила неизвестная и представилась работницей газовой службы. Она сообщила, что пенсионеру полагается льгота на услуги. Для оформления нужно прийти в сельсовет, но сначала забронировать очередь, сообщив код из сообщения.

Через 15 минут после первого звонка раздался второй. Сообщница первой мошенницы представилась сотрудницей портала «Госуслуги» и сообщила о взломе личного кабинета. Потом мужчине по видеосвязи позвонил якобы сотрудник ФСБ, который даже предъявил удостоверение.

– По указанию генеральной прокуратуры проблему нужно решить за один час, – заявил преступник.

На новосибирца уже якобы оформили кредиты на 190 000 и 250 000 рублей. Для их отмены, по словам звонивших, необходимо было перевести все деньги на «безопасный счет».

Следуя указаниям «менеджера центрального банка», пенсионер подключил с помощью мессенджера демонстрацию экрана и через банковское приложение перевел с кредитного счета 70 000 рублей на номер телефона злоумышленника. Когда связь стала прерываться, собеседник продолжил разговор по телефону супруги. Женщину тоже убедили отправить 92 000 рублей на чужой счет для их сохранности. Далее пенсионер занял в банке еще 183 000 рублей и перевел мошенникам.

Однако на этом аферисты не остановились. Мошенники сообщили 63-летнему мужчине, что в Грузии кто-то пытается продать его машину. Чтобы прервать сделку, нужно было продать транспортное средство за 1 000 000 рублей в Омске.

Потенциальный покупатель обратил внимание на подозрительное поведение владельца машины и сообщил в полицию. Следователь возбудил уголовное дело. Мошенников ищут.