Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Проектная документация прошла экспертизу.

В Омске планируется возвести дом с открытым паркингом. Проектная документация на объект прошла экспертизу 18 марта. Строить жилье на пересечении улицы Нейбута с 21-й Линией доверили компании «Свой дом на Нейбута».  Положительное заключение выдала компания «Базис».

Согласно открытым данным, компания «Свой дом на Нейбута» зарегистрирована в 2023 году в Омске в Газетном переулке.

·Экономика/Бизнес

Проектная документация прошла экспертизу.

В Омске планируется возвести дом с открытым паркингом. Проектная документация на объект прошла экспертизу 18 марта. Строить жилье на пересечении улицы Нейбута с 21-й Линией доверили компании «Свой дом на Нейбута».  Положительное заключение выдала компания «Базис».

Согласно открытым данным, компания «Свой дом на Нейбута» зарегистрирована в 2023 году в Омске в Газетном переулке.