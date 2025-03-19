Любопытное сооружение, впрочем, убрали власти.

В среду, 19 марта, в паблике «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте» родители учеников школы № 108, расположенной в Ленинском округе Омска, рассказали о проблемном проходе к учреждению. Каждую весну дорогу затапливает водой. И нынешняя весна не исключение. Но выход из ситуации найден: дети ходят в школу по перевернутому дивану.

– Каждый год одно и то же!!! Но в этом году удивили, положили часть дивана, – уточнил автор поста.

В мэрии Омска отреагировали на историю и закрыли переход с улицы Гашека, просто убрав диван. Школьников попросили заходить через центральный вход.

– Администрацией школы № 108 приняты меры по устранению данной проблемы. Проход к школе осуществляется через главный вход со стороны улицы Моторной. Территория главного входа находится в надлежащем санитарном состоянии (очищена до асфальта). Проход к учреждению со стороны улицы Гашека закрыт, настил убран, – уточнили в администрации.

В связи с резким потеплением Омск буквально поплыл, и теперь городские власти экстренно откачивают воду с проблемных участков.