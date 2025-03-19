В поселке Северном предстоит построить пять домов пансионатного типа для пожилых людей.

Стало известно, кому доверят построить социальную деревню под Омском. Тендер на возведение домов пансионатного типа в поселке Северном выиграла ООО «Капитал-Строй».

Контракт с компанией заключат до 1 апреля. До конца 2026 года подрядчику поручат за 316 млн рублей возвести пять двухэтажных корпусов на 420 мест для пожилых людей и омичей с инвалидностью, а также спортивные и культурные локации.

Интересно, что название компании, «Капитал-Строй», совпадает в с наименованием омской фирмы, широко известной установкой теплых остановок по всему Омску. В данном случае речь идет о барнаульской тезке, достраивавшей школу в Черлаке.