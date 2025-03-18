В регионе укусов клещей пока не зарегистрировано.

О предстоящем сезоне активности клещей и иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита в 2025 году рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. Как сообщает служба, 16 муниципальных образований региона являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, 15 зон относят к муниципальным районам, одна - к Омску. Перечень выглядит так: Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Муромцевский, Нижнеомский, Омский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть - Ишимский районы.

- К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста, пола, - сообщают в Роспотребнадзоре.

За 2025 год на территории Омской области привито против клещевого вирусного энцефалита более 11 тысяч человек. На сегодняшний день обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей не зарегистрировано. В 2024 году первые укусы на территории г. Омска и Омской области фиксировали 6 апреля.