В Знаменке и Таре восстановят газоснабжение из месторождений.

Сегодня, 19 марта, компания «Тевризнефтегаз» планирует запустить подачу газа потребителям Знаменского и Тарского районов, которое было частично отключено с 5 ноября 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Александра Панкратова.

Природный газ на Тевризском месторождении начали подавать в дома трех северных районов в 1998 году, сейчас подача осуществляется только из одной из трех скважин. В сильные морозы, когда потребление газа растет, месторождение не справляется с нагрузкой, и потребителей переводят на отопление от альтернативных источников. Кардинально решить эту проблему должно проведение в Тару магистрального газопровода.

Для компенсации затрат на альтернативные источники правительство Омской области выделило из резервного фонда 30 млн рублей. Тем, кто использует электротермию, выплачивают 23 601,82 рубля, тем, кто использует печное отопление – 9 688,48 рубля.