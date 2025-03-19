Президент России и США говорили об Украине, прекращении боевых действий и планах на будущее.

Накануне поздно вечером по омскому времени состоялся телефонный разговор президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств говорили о ситуации вокруг Украины.

– Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь, – говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров.

Путин заявил, что готов обсуждать возможные пути урегулирования ситуации с учетом безопасности России, но указав на серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима.

– В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ, – подчеркнули в Кремле.

В этой ситуации Россия вправе ожидать полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Итогом разговора можно назвать тот факт, что российская сторона приостановит на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, взят курс на обеспечение безопасности в акватории Черного моря для судоходства. К тому же будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих – в качестве жеста доброй воли.

Помимо Украины, лидеры стран говорили о Ближнем Востоке и ситуации в мире в целом. Трамп поддержал идею российского президента о проведении хоккейных матчей. Сильнейшие команды могли бы встретиться на ледовых аренах двух континентов.