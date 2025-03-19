Омск-Информ
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·Общество

В Усть-Ишиме с начала года приобрели 27 жилых помещений.

Минстрой Омской области сообщает, что взамен утраченного жители северных районов покупают дома или квартиры, используя жилищный сертификат. С начала года они приобрели 27 жилых помещений.

- Ещё 80 граждан определяются с выбором, - отметили в минстрое. -Жильё можно приобрести только на территории Омской области.

Режим ЧС из-за паводка в Усть-Ишимском районе Омской области был введен 17 мая 2024 года.

·Общество

В Усть-Ишиме с начала года приобрели 27 жилых помещений.

Минстрой Омской области сообщает, что взамен утраченного жители северных районов покупают дома или квартиры, используя жилищный сертификат. С начала года они приобрели 27 жилых помещений.

- Ещё 80 граждан определяются с выбором, - отметили в минстрое. -Жильё можно приобрести только на территории Омской области.

Режим ЧС из-за паводка в Усть-Ишимском районе Омской области был введен 17 мая 2024 года.