«Авангард» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 3:4.
В Балашихе омский «Авангард» проиграл «Динамо» со счетом 3:4, Команды упорно боролись до последнего, основное время было закончено вничью, решающим стал овертайм, где динамовцы забили первыми. Среди омских хоккеистов отличились Семен Чистяков, Иван Игумнов, Константин Окулов.
Ги Буше отметил, что матч был боевой.
- Мы знали, что «Динамо» - это сильная команда, которая здорово идёт. Мы разбирали видео и прекрасно понимали, что на протяжении всех 60 минут нас ждёт плотная игра. Так и получилось. Опять-таки нас сегодня подвели удаления. Где-то мы проводили неправильные смены, в том числе в большинстве. Но в итоге всё закончилось со счётом 3:3. Поэтому, чего мы ожидали, так всё и получилось, - цитирует Сhampionat.com главного тренера команды «Авангард».
Добавим, что для завершения регулярного чемпионата омской команде осталось сыграть две игры – с «Витязем» (20 марта) и «Куньлунь Ред Стар» (22 марта).