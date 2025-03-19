Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Пасмурные дни сменит солнечная погода только в пятницу.

В Омске почти на всю текущую неделю установилась пасмурная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 марта, температура воздуха составит +5… +10, переменная облачность, снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу на последующие дни солнца вновь не будет. Сохранится дождливая погода, зато Омск останется при плюсовые температурах. В пятницу солнце выглянет, но температура воздуха опуститься на несколько градусов.

·Общество

Пасмурные дни сменит солнечная погода только в пятницу.

В Омске почти на всю текущую неделю установилась пасмурная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 марта, температура воздуха составит +5… +10, переменная облачность, снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу на последующие дни солнца вновь не будет. Сохранится дождливая погода, зато Омск останется при плюсовые температурах. В пятницу солнце выглянет, но температура воздуха опуститься на несколько градусов.