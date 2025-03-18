Омск-Информ
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·Общество

Отец Филиппа Киркоров умер из-за сердечной недостаточности.

Сегодня, 18 марта, на 93-м году ушел из жизни отец Филиппа Киркорова, Бедрос.

По данным телеграм-канала Mash, Бедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. У него не выдержало сердце.

20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжелом состоянии. Он жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких.

Бедрос Киркоров умер дома.

·Общество

Отец Филиппа Киркоров умер из-за сердечной недостаточности.

Сегодня, 18 марта, на 93-м году ушел из жизни отец Филиппа Киркорова, Бедрос.

По данным телеграм-канала Mash, Бедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. У него не выдержало сердце.

20 декабря 92-летний отец российского поп-короля попал в больницу в тяжелом состоянии. Он жаловался на сильную одышку. Врачи поставили ему двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких.

Бедрос Киркоров умер дома.