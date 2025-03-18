Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

По сведениям очевидцев, животные находятся в ледяном плену уже несколько дней.

Сегодня, 18 марта, в телеграм-канале «Аварийный Омск» появилось сообщение о нескольких собаках, застрявших на льду Иртыша.

Животные дрейфуют на ледяном участке, отошедшем от берега в районе Иртышской набережной у магазина «Океан».

По данным свидетелей, хвостатые находятся в бедственном положении уже четыре дня. Службы помогать стайке псов отказались. Автор поста предлагает сделать это зоозащитникам. Подписчики призвали спасти питомцев. Однако среди омичей нашлись и те, кто напомнил, что уместнее приглядывать за людьми, гуляющими по тонкому льду. 

·Происшествия

По сведениям очевидцев, животные находятся в ледяном плену уже несколько дней.

Сегодня, 18 марта, в телеграм-канале «Аварийный Омск» появилось сообщение о нескольких собаках, застрявших на льду Иртыша.

Животные дрейфуют на ледяном участке, отошедшем от берега в районе Иртышской набережной у магазина «Океан».

По данным свидетелей, хвостатые находятся в бедственном положении уже четыре дня. Службы помогать стайке псов отказались. Автор поста предлагает сделать это зоозащитникам. Подписчики призвали спасти питомцев. Однако среди омичей нашлись и те, кто напомнил, что уместнее приглядывать за людьми, гуляющими по тонкому льду. 