Омск-Информ
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·Происшествия

Омичка пожаловалась на некоего мигранта, который преследовал ее по пятам.

Омичка рассказала о некоем преследователе. Возвращаясь с работы, она боковым зрением заметила «иностранного специалиста». Незнакомец преследовал горожанку.

– Вчера, возвращаясь с работы домой приблизительно в 16:00, боковым зрением чудом заметила подозрительного «иностранного специалиста», который шел за мной по пятам. К слову, была одета в длинную куртку и по уши в грязи, – цитирует анонимного автора поста «Омский новостной поезд». – Как только я зашла во двор и он убедился, что вокруг ни души, ускорил шаг и побежал за мной.

Омичка успела открыть и захлопнуть дверь в подъезд. Лифт тоже оказался на первом этаже.  Автор сообщения считает, что едва не стала жертвой маньяка, и призвала горожан быть внимательнее.

·Происшествия

Омичка пожаловалась на некоего мигранта, который преследовал ее по пятам.

Омичка рассказала о некоем преследователе. Возвращаясь с работы, она боковым зрением заметила «иностранного специалиста». Незнакомец преследовал горожанку.

– Вчера, возвращаясь с работы домой приблизительно в 16:00, боковым зрением чудом заметила подозрительного «иностранного специалиста», который шел за мной по пятам. К слову, была одета в длинную куртку и по уши в грязи, – цитирует анонимного автора поста «Омский новостной поезд». – Как только я зашла во двор и он убедился, что вокруг ни души, ускорил шаг и побежал за мной.

Омичка успела открыть и захлопнуть дверь в подъезд. Лифт тоже оказался на первом этаже.  Автор сообщения считает, что едва не стала жертвой маньяка, и призвала горожан быть внимательнее.