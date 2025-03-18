Водитель незаметно для себя стал жертвой мошенника.

Омские полицейские раскрыли еще один случай вероломного мошенничества. С заявлением об обмане на 1,6 млн рублей обратился 39-летний таксист.

Водитель рассказал, что в конце января в автомобиле «Фольксваген Поло» сломалась автоматическая коробка передач. Для заказа новой он обратился в специализированный магазин на улице Новокирпичной. Однако стоимость запчасти, 1, 2 млн рублей, его не устроила.

Через некоторое время омичу перезвонил продавец-консультант из автомагазина и предложил отремонтировать иномарку в своей СТО, вероятно, по более низкой цене. Таксист согласился и перевел 71 тыс. рублей для приобретения запчастей. В течение февраля новый знакомый выманил у автовладельца еще 600 тыс. рублей. После чего предложил поменять «Фольксваген» на другую иномарку.

Омич согласился: передал необходимые документы и ПТС. А через две недели увидел на специализированном сайте объявление о продаже своей машины. Приехав к новому владельцу, узнал, что тот приобрел иномарку за 600 тыс. рублей, оформив сделку купли-продажи с тем самым «мастером».

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Ленинского округа. Никакого ремонта он не делал, а полученные деньги проиграл в онлайн-казино и раздал долги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». «Мастеру» светит до 10 лет тюрьмы.