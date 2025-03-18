Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Опубликованы данные по стоимости частных домов в регионах.

Сервис «Яндекс. Недвижимость» сообщает, что в Омской области произошел скачок цен на индивидуальное жилье. Рост цен на ИЖС оказался самым высоким среди городов-миллионников в России.

– В среднем в Омской области в феврале 2025 года дом стоит 4,7 млн рублей, цена выросла на 34,5 % по сравнению с прошлым годом, – отметили эксперты сервиса.

Аналогичная ситуация возникла в Волгоградской области, там дома подорожали на 30 %. Зафиксировано падение цен на частные дома в Ленинградской области и Краснодарском крае, правда, там дома стоят дороже, чем в Сибири. Например, под Петербургом частный дом стоит в среднем 17,4 млн рублей, в Краснодарском крае – 17,8 млн рублей.

·Общество

Опубликованы данные по стоимости частных домов в регионах.

Сервис «Яндекс. Недвижимость» сообщает, что в Омской области произошел скачок цен на индивидуальное жилье. Рост цен на ИЖС оказался самым высоким среди городов-миллионников в России.

– В среднем в Омской области в феврале 2025 года дом стоит 4,7 млн рублей, цена выросла на 34,5 % по сравнению с прошлым годом, – отметили эксперты сервиса.

Аналогичная ситуация возникла в Волгоградской области, там дома подорожали на 30 %. Зафиксировано падение цен на частные дома в Ленинградской области и Краснодарском крае, правда, там дома стоят дороже, чем в Сибири. Например, под Петербургом частный дом стоит в среднем 17,4 млн рублей, в Краснодарском крае – 17,8 млн рублей.