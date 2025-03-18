В рейтинге – по три команды КХЛ и чемпионата Германии.

Портал Metaratings.ru составил рейтинг самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2024/2025. В первую десятку списка вошел и «Авангард». Омская команда занимает седьмое место.

Составители рейтинга высчитали, что средняя посещаемость «G-Drive Арены», домашнего стадиона «ястребов», составила 11 648 зрителей. Заполняемость ледового дворца – 96,98 %, то есть практически все домашние матчи «Авангарда» в нынешнем сезоне прошли с аншлагом. У идущего на шестом месте немецкого клуба «Адлер Мангейм» средняя посещаемость чуть выше – 11 681 зритель, и есть куда расти: арена заполняется на 85,89 %. Учитывая, что стадион в Омске вмещает только 12 011 зрителей, «Авангард» находится фактически на максимальной для себя позиции рейтинга.

Лидеры списка – немецкий «Кельнер Хайе» (17 829 зрителей в среднем на игре) и СКА из Санкт-Петербурга, на который собираются в среднем 17 648 зрителей – это лучший результат за всю историю отечественного хоккея. Стадион армейцев заполняется на 100 %.

Добавим, что в топ-10 рейтинга вошли три клуба КХЛ и столько же коллективов, представляющих чемпионат Германии. Помимо названных выше, это минское«Динамо» (4-е место и 14 427 зрителей) и «Айсберен Берлин» (5-е место, 14 035 зрителей в среднем на игре). Также в списке два швейцарских клуба, один шведский и команда из Чехии.