В рамках проекта «Профессионалитет» в Омске откроется центр подготовки специалистов рабочих профессий, выпускников которого ждут на ОНПЗ.

На площадке Федерального технопарка профессионального образования прошла итоговая защита деятельности кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Участниками стали представители 50 регионов России. По итогам встречи проект, разработанный ОНПЗ совместно с Министерством образования Омской области, получил максимальные оценки и вошел в число наиболее результативных, по мнению федеральных экспертов.

– Наша новая отраслевая программа подготовки рабочих кадров по проекту «Профессионалитет» получила высокие оценки федеральных экспертов. Благодаря совместной работе с Омским НПЗ мы формируем условия для обучения высококвалифицированных профессионалов, которые получат карьерные перспективы на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны, – отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский сообщил, что завод на протяжении многих лет ведет системную работу по подготовке новых кадров для производства:

– Участие в программе «Профессионалитет», запуск регионального центра подготовки специалистов рабочих профессий позволит получить молодых профессионалов с высоким уровнем знаний и мотивации. Они с первого дня будут готовы решать самые сложные производственные задачи и развиваться в сфере нефтепереработки.

В рамках реализации проекта «Профессионалитет» в этом году в Омске откроется центр подготовки специалистов рабочих профессий. Его выпускники смогут бесплатно получить востребованную специальность с последующим трудоустройством на ОНПЗ. Образовательный центр запустят на базе Омского промышленно-экономического колледжа (ОПЭК). Обучаться смогут также студенты Омского авиационного колледжа и Омского монтажного техникума. Образовательная программа разработана с упором на практические занятия по девяти основным специальностям. В их числе одни из самых необходимых на ОНПЗ – оператор технологических установок, слесарь по их ремонту и машинист компрессорного оборудования.