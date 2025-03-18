Омск-Информ
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·Образование

Здание общеобразовательного учебного заведения оценили в 400 тысяч рублей.

На портале ГИС «Торги», который является организатором государственных и муниципальных торгов на аренду и продажу имущества, появилось объявление о продаже здания общеобразовательного учреждения в деревне Крым Полтавского района Омской области, сообщает портал НГС55.

Двухэтажное здание, построенное в 1992 году, находится в собственности муниципального района. Площадь школы составляет 1,5 тыс. кв. м. Установленная начальная цена торгов – 400 тыс. рублей. 

Заявки начнут принимать 20 марта, аукцион состоится 18 апреля.

·Образование

Здание общеобразовательного учебного заведения оценили в 400 тысяч рублей.

На портале ГИС «Торги», который является организатором государственных и муниципальных торгов на аренду и продажу имущества, появилось объявление о продаже здания общеобразовательного учреждения в деревне Крым Полтавского района Омской области, сообщает портал НГС55.

Двухэтажное здание, построенное в 1992 году, находится в собственности муниципального района. Площадь школы составляет 1,5 тыс. кв. м. Установленная начальная цена торгов – 400 тыс. рублей. 

Заявки начнут принимать 20 марта, аукцион состоится 18 апреля.