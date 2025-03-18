На исполнение мероприятий в рамках нацпроектов из бюджета выделят свыше 20 млрд рублей.

В Омской области стартовали 13 национальных проектов, утвержденных Правительством РФ на ближайшие шесть лет, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Мы приступили к реализации новых национальных проектов, инициированных нашим президентом Владимиром Путиным. Омская область участвует в 13 национальных проектах посредством реализации 43 региональных проектов, – отметил глава региона.

Омская область участвует в реализации следующих нацпроектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На исполнение запланированных в рамках нацпроектов мероприятий предусмотрено более 20 млрд рублей: около 16 млрд из федерального бюджета и свыше 5 млрд из бюджета региона. Средства направят в том числе на капремонт, строительство и оснащение школ, детских садов, молодежных центров, зданий и общежитий колледжей, учреждений социального обслуживания, домов культуры, модернизацию объектов здравоохранения, строительство транспортных объектов, реконструкцию и капремонт сетей водо- и теплоснабжения, развитие дорожной инфраструктуры и другие мероприятия.

Виталий Хоценко поручил оперативно завершить процесс заключения контрактов с исполнителями, а также держать вопрос исполнения мероприятий национальных проектов на особом контроле.