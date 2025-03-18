Омск-Информ
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·Общество

Один билет будет стоить 45 рублей.
Омский перевозчик Анатолий Войтенко планирует поднять стоимость проезда на маршруте № 414 («Онкодиспансер» – «Ясная Поляна»). Как сообщает «НГС55», теперь одна поездка будет стоить 45 рублей.
– Я до сих пор не повысил стоимость проезда на 414-м маршруте. Но, наверное, придется это сделать, потому что тяжеловато, еле сводим концы с концами. Я вожу по 40 рублей, все уже давно возят по 45 рублей, – отметил Войтенко.
Напомним, подорожание проезда до 45 рублей во многих маршрутках произошло еще в декабре. Тогда 414-й маршрут оно не затронуло.
Войтенко также обслуживает маршруты № 51 (СНТ «Заря» – «СНТ «Березка») и № 343 («ДСК-2» – «Амурский-2»).
·Общество

Один билет будет стоить 45 рублей.
Омский перевозчик Анатолий Войтенко планирует поднять стоимость проезда на маршруте № 414 («Онкодиспансер» – «Ясная Поляна»). Как сообщает «НГС55», теперь одна поездка будет стоить 45 рублей.
– Я до сих пор не повысил стоимость проезда на 414-м маршруте. Но, наверное, придется это сделать, потому что тяжеловато, еле сводим концы с концами. Я вожу по 40 рублей, все уже давно возят по 45 рублей, – отметил Войтенко.
Напомним, подорожание проезда до 45 рублей во многих маршрутках произошло еще в декабре. Тогда 414-й маршрут оно не затронуло.
Войтенко также обслуживает маршруты № 51 (СНТ «Заря» – «СНТ «Березка») и № 343 («ДСК-2» – «Амурский-2»).