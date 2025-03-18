На суде женщина заявила, что супруг сам столкнулся с ножом в ее руке.

Кировский районный суд Омска с участием присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу 48-летней женщины, которая в новогоднюю ночь убила своего мужа.

Трагедия произошла 1 января 2023 года. Находясь дома, омичка нанесла супругу ножевое ранение, которое привело к его смерти. Вину в совершении преступления женщина не признала, заявив, что супруг сам столкнулся с ножом, которым она резала продукты для новогоднего стола.

– Между тем представленная государственными обвинителями совокупность доказательств признана присяжными заседателями достаточной для вынесения обвинительного вердикта, – сообщили в областной прокуратуре.

В итоге суд признал омичку виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил ее к 6 годам 6 месяцам общего режима. Прокуратура намерена оспорить слишком мягкий, по мнению надзорного ведомства, приговор.