Омск-Информ
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·Авто

Его ловят на таком нарушении уже не в первый раз.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего омича. Мужчину обвиняют в том, что он управлял автомобилем, хотя был пьян, и его уже лишили водительских прав. 31 января мужчину задержали за рулем Toyota Land Cruiser Prado 120.
После возбуждения уголовного дела омич попытался продать машину. Чтобы это предотвратить, автомобиль у него арестовали и поместили на специализированную стоянку.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.
·Авто

Его ловят на таком нарушении уже не в первый раз.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего омича. Мужчину обвиняют в том, что он управлял автомобилем, хотя был пьян, и его уже лишили водительских прав. 31 января мужчину задержали за рулем Toyota Land Cruiser Prado 120.
После возбуждения уголовного дела омич попытался продать машину. Чтобы это предотвратить, автомобиль у него арестовали и поместили на специализированную стоянку.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.