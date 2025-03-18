Его ловят на таком нарушении уже не в первый раз.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего омича. Мужчину обвиняют в том, что он управлял автомобилем, хотя был пьян, и его уже лишили водительских прав. 31 января мужчину задержали за рулем Toyota Land Cruiser Prado 120.

После возбуждения уголовного дела омич попытался продать машину. Чтобы это предотвратить, автомобиль у него арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.