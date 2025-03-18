Решение позволяет промышленникам увеличивать срок службы оборудования и оптимизировать затраты на его обслуживание.

Ежегодный Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России, направленный на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT, проходит в эти дни в Петербурге. Собственную разработку участникам Конгресса представила «Газпромнефть – смазочные материалы». Разработанный специалистами компании сервис предиктивной диагностики G-Lab помогает промышленным предприятиям увеличивать срок службы оборудования и оптимизировать затраты на его обслуживание.

– Сегодня бизнесу нужны точные и быстрые прогнозы, которые позволяют выстраивать стратегию технического обслуживания оборудования в реальном времени. G-Lab – это инструмент, который помогает предприятиям перейти на новый уровень цифровой зрелости. За три года применения сервиса наши многочисленные партнеры подтвердили его эффективность, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Цифровой сервис G-Lab уже интегрирован в производственные процессы многих промышленных предприятий нефтегазовой, металлургической, транспортной и энергетической отраслей России. По результатам исследований работающего в механизмах масла система анализирует техническое состояние оборудования, моделирует сценарии его работы, оценивает остаточный ресурс и дает рекомендации по интервалам замены расходных материалов. Благодаря этому предприятия могут следить за исправностью техники в режиме реального времени, выявлять отклонения на ранних стадиях и избегать внеплановых остановок производства.