Омск-Информ
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·Происшествия

Он перевел их на «безопасный счет».
За сутки полицейские Омской области зарегистрировали еще 18 дистанционных мошенничеств. Очередной жертвой стал 20-летний студент-второкурсник омского вуза.
Незнакомец позвонил студенту и убедил его перевести все деньги на «безопасный счет». В итоге студент потерял 1,5 млн рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Преступников ищут.
·Происшествия

Он перевел их на «безопасный счет».
За сутки полицейские Омской области зарегистрировали еще 18 дистанционных мошенничеств. Очередной жертвой стал 20-летний студент-второкурсник омского вуза.
Незнакомец позвонил студенту и убедил его перевести все деньги на «безопасный счет». В итоге студент потерял 1,5 млн рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Преступников ищут.