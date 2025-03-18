Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

С насекомыми будут бороться с апреля по сентябрь.
На обработку кладбищ от клещей омские власти выделили 1,5 млн рублей. Комбинат специальных услуг начал поиск подрядчика.
По данным портала «Госзакупки» обработку требуется провести по четыре раза на двадцати городских кладбищах. Первый этап работ – с 15 по 25 апреля.
Дальнейшие обработки планируются на июнь, июль и сентябрь.
·Общество

С насекомыми будут бороться с апреля по сентябрь.
На обработку кладбищ от клещей омские власти выделили 1,5 млн рублей. Комбинат специальных услуг начал поиск подрядчика.
По данным портала «Госзакупки» обработку требуется провести по четыре раза на двадцати городских кладбищах. Первый этап работ – с 15 по 25 апреля.
Дальнейшие обработки планируются на июнь, июль и сентябрь.