Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За миллион владелец предлагает гостиницу с территорией для выгула и двумя сотрудниками.
На прошлой неделе в селе Троицком Омского района выставили на продажу гостиницу для собак, куда можно сдать питомца на передержку, например в случае отпуска. За бизнес владелец просит 1 млн рублей.
– Готовый бизнeс c устоявшейся клиентcкой бaзой, cтaбильным дoxoдом и отличным потенциалoм для рaзвития. 11 номеров paзличной квaдpaтуpой. Pазмеp помещения – 177 м2, тaкже есть сoбствeнная огopожeннaя территoрия для выгулa 200 м2, имeeтcя видеонаблюдение. Помeщениe нахoдится в долгосрочной аренде, оборудовано двумя входами (главный и запасной, который выходит сразу на площадку для выгула), – говорится в описании.
Отель существует 5 лет. В нем работают 2 сотрудника. Владелец отмечает, что окупится предприятие меньше чем за год.
·Экономика/Бизнес

За миллион владелец предлагает гостиницу с территорией для выгула и двумя сотрудниками.
На прошлой неделе в селе Троицком Омского района выставили на продажу гостиницу для собак, куда можно сдать питомца на передержку, например в случае отпуска. За бизнес владелец просит 1 млн рублей.
– Готовый бизнeс c устоявшейся клиентcкой бaзой, cтaбильным дoxoдом и отличным потенциалoм для рaзвития. 11 номеров paзличной квaдpaтуpой. Pазмеp помещения – 177 м2, тaкже есть сoбствeнная огopожeннaя территoрия для выгулa 200 м2, имeeтcя видеонаблюдение. Помeщениe нахoдится в долгосрочной аренде, оборудовано двумя входами (главный и запасной, который выходит сразу на площадку для выгула), – говорится в описании.
Отель существует 5 лет. В нем работают 2 сотрудника. Владелец отмечает, что окупится предприятие меньше чем за год.