Перевозчики не захотели им заниматься, и мэрия перестала проводить торги.

Автобусный маршрут № 206 в Омске так и не запустили из-за отсутствия желающих перевозчиков. Чиновники проводили торги дважды – в июне и августе, и оба раза в них никто не участвовал.

– Объявленные открытые конкурсы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием предложений от перевозчиков, – сообщили в дептрансе.

Как сообщает « НГС55 », в третий раз торги по поиску перевозчика мэрия объявлять не стала.

Напомним, маршрут должен был связать 1-ю Учхозную с центром города. Автобусы должны были следовать по улицам Омской, Маршала Жукова, Маяковского до магазина «1000 мелочей».

В начале года из промзоны, расположенной на 1-й Учхозной, запустили маршрут № 39. Он тоже идет до центра.