Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Объект культурного наследия 1903 года постройки сегодня занимает Омский музыкально-педагогический колледж.

Расположенный в центре Омска памятник архитектуры в ближайшее время сменит собственника. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения 1903 года постройки «Учительская семинария».

Здание располагается по адресу: улица Декабристов, 121. Его собираются передать из муниципальной собственности в собственность Омской области. Красивое двухэтажное здание из кирпича площадью 1648 кв. м по договору безвозмездного пользованиязанимает Омский музыкально-педагогический колледж. Учреждение находится в ведении министерства образования Омской области.

Вопрос о передаче объекта в собственность региона будут рассматривать депутаты Омского горсовета.

·Культура/Афиша

Объект культурного наследия 1903 года постройки сегодня занимает Омский музыкально-педагогический колледж.

Расположенный в центре Омска памятник архитектуры в ближайшее время сменит собственника. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения 1903 года постройки «Учительская семинария».

Здание располагается по адресу: улица Декабристов, 121. Его собираются передать из муниципальной собственности в собственность Омской области. Красивое двухэтажное здание из кирпича площадью 1648 кв. м по договору безвозмездного пользованиязанимает Омский музыкально-педагогический колледж. Учреждение находится в ведении министерства образования Омской области.

Вопрос о передаче объекта в собственность региона будут рассматривать депутаты Омского горсовета.