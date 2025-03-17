Преемницу Сергея Лазо начали готовить к должности месяц назад.

На севере Омской области, в Тарском районе, произошла громкая кадровая перестановка. Заместитель главы районной администрации Сергей Лазо ушел на пенсию. С завтрашнего дня его сменит Валентина Дегтярева.

Лазо отработал в администрации Тарского района 28 лет: сначала он на протяжении 16 лет был управляющим делами, а последние 12 – заместителем главы. Чиновник курировал вопросы местного самоуправления, взаимодействовал с администрациями сельских поселений и вел работу нескольких комиссий.

Его преемница ранее трудилась управляющей делами администрации города Тары. Месяц назад она стала советником главы района, сообщает «Тарское Прииртышье». Судя по всему, с середины февраля Дегтярева принимала дела у Лазо и постепенно готовилась вступить в должность.

Напомним, что сейчас в Омской области идет муниципальная реформа, в рамках которой демонтируется уровень сельских и городских поселений. Отвечать за развитие местного самоуправления первого уровня теперь будут администрации муниципальных округов, создающиеся на базе районных администраций.