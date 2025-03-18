Омск-Информ
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·Общество

В районах синоптики обещают дождь, но в городе будет сухо.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вторник в Омской области будет пасмурным. Температура воздуха составит +5...+10 градусов (по северу 0 градусов), однако местами пройдут мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с, а в некоторых районах и 18 м/с. Ожидаются гололедные отложения.
По данным Gismeteo, в Омске во вторник будет +2...+7 градусов. Осадков не ожидается, синоптики обещают лишь облачность и ветер 8-11 м/с.
·Общество

В районах синоптики обещают дождь, но в городе будет сухо.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вторник в Омской области будет пасмурным. Температура воздуха составит +5...+10 градусов (по северу 0 градусов), однако местами пройдут мокрый снег и дождь. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с, а в некоторых районах и 18 м/с. Ожидаются гололедные отложения.
По данным Gismeteo, в Омске во вторник будет +2...+7 градусов. Осадков не ожидается, синоптики обещают лишь облачность и ветер 8-11 м/с.