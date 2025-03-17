Омск-Информ
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·Спорт

По мнению олимпийского чемпиона, «Локомотив» остается фаворитом борьбы за Кубок Гагарина.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников дал прогноз на плей-офф КХЛ. Эксперт считает, что основная борьба за кубок Гагарина развернется между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Фаворитом остается команда из Ярославля.

При этом важную роль в этом может сыграть экс-тренер и генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. 

– Восток «Локомотив» будет разбирать по косточкам – за счет перехода в тренерский штаб Антона Курьянова, который знает об Омске, Челябинске и Ко всё. Посмотрим, найдет ли Ярославль ключики к Западу, к тому же Ларионову, – отметил Кожевников.

На данный момент «Авангард» находится на шестом месте турнирной таблицы КХЛ.

·Спорт

По мнению олимпийского чемпиона, «Локомотив» остается фаворитом борьбы за Кубок Гагарина.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников дал прогноз на плей-офф КХЛ. Эксперт считает, что основная борьба за кубок Гагарина развернется между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Фаворитом остается команда из Ярославля.

При этом важную роль в этом может сыграть экс-тренер и генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. 

– Восток «Локомотив» будет разбирать по косточкам – за счет перехода в тренерский штаб Антона Курьянова, который знает об Омске, Челябинске и Ко всё. Посмотрим, найдет ли Ярославль ключики к Западу, к тому же Ларионову, – отметил Кожевников.

На данный момент «Авангард» находится на шестом месте турнирной таблицы КХЛ.