Дорожники в экспресс-режиме чистят канализации и ливневки.

В мэрии Омска рассказали о подготовке к паводку. В связи с резким повышением температуры воздуха работы приходится проводить в экспресс-режиме. Уточняется, что сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят очистку ливневой канализации, водоотводных канав и водоперепускных труб.

Эти работы охватывают все административные округа города и необходимы для предотвращения затоплений в период весеннего таяния снега и сильных дождей. Работы выполняются ежедневно и зависят от погодных условий. В среднем специалисты обрабатывают от 10 до 15 дождеприемных колодцев за сутки, а в отдельные дни эта цифра достигает 30.

Для очистки одного колодца требуется около 10 минут, и в этом активно задействована спецтехника.

На данный момент колодцы чистят по улицам Мельничная, 12 Декабря, Иртышская Набережная, 6-я Станционная, улица 1-я Чередовая. Вывоз снега с мест возможного подтопления проходит в Космическом переулке, на улицах Кузбасской, Подгорной и других.