Трагический инцидент произошел в микрорайоне Крутая Горка.

Вечером в воскресенье, 16 марта, в микрорайоне Крутая Горка произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Около 20:30 часов в районе дома № 4 на улице Российской автомобиль «Хонда», которым управлял 37-летний мужчина, сбил пешехода. От полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте.

– Предварительно установлено, что водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, – сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель от освидетельствования отказался, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Согласно этой части, нарушение влечет административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.