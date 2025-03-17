Они обсуждались на очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской области.

На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко обсуждались новые строительные проекты, которые будут реализованы. В частности, речь шла об участии строительных компаний в развитии социальной инфраструктуры новых микрорайонов.

Так, в жилом комплексе «Снегири» в Ленинском округе компания «Догма» планирует за счет собственных средств построить детский сад на 290 мест. Участвовать в развитии социальной инфраструктуры готова и компания «НИКСИ», заявившаяся на строительство многоквартирного жилого дома с подземным этажом на улице 6-я Линия в Октябрьском округе. Инвестиционная инициатива была поддержана советом.

Кроме того, был представлен проект комплексного развития территории санатория «Рассвет» и обновленный мастер-план микрорайона от компании «ГЛОРАКС-ОМСК Заозерная». В свою очередь застройщик «Новострой КПД «Академический» презентовал эскизный проект нового квартала на территории Советского округа.