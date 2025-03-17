Свидетельство о рождении ребенка женщина купила в Москве.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 41-летней женщины, которая обвинялась в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Омичка незаконно получила от государства около полумиллиона рублей.

Как было установлено в суде, женщина купила в Москве поддельное свидетельство о рождении ребенка, а затем представила этот документ в МФЦ для получения социальных пособий и выплат. В период с декабря 2021 года по март 2023-го ей перечислили более 480 тыс. рублей.

– Вину в совершении преступления женщина признала полностью, частично возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы, – сообщили в прокуратуре.

Также удовлетворены иски министерства труда и социального развития Омской области и регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ о взыскании с женщины оставшейся суммы.